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Merve Öğretmenin Polis Eşini Mesai Arkadaşları Yalnız Bırakmadı

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Merve Öğretmenin Polis Eşini Mesai Arkadaşları Yalnız Bırakmadı
Samsun'da geçirdiği trafik sonucu hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik'in ölüm haberini alan polis eşinin mesai arkadaşları hastaneye...

Samsun'da geçirdiği trafik sonucu hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik'in ölüm haberini alan polis eşinin mesai arkadaşları hastaneye akın etti.

Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Merve Mercan Çelik, 19 Kasım Pazar günü geçirdiği trafik kazası sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. 5 gün yoğun bakımda kalan ve bu akşam saatlerinde hayatını kaybeden Merve öğretmen sevenlerini yasa boğdu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Merve Çelik'in eşi Erhan Çelik'i Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Haberi alır almaz hastaneye giden polisler Çelik ailesini teselli etmeye çalıştı.

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