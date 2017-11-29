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Merzan’daki Okullar İlk Defa Şebeke Suyuna Kavuştu

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Merzan’daki Okullar İlk Defa Şebeke Suyuna Kavuştu
Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde bulunan okullara ilk defa şebeke suyu verildi.

Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde bulunan okullara ilk defa şebeke suyu verildi.

Yaklaşık 9 okulun bulunduğu ve 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü okullara ilk defa belediye tarafından içme suyu şebeke bağlandı. Yıllardır içme suyu sorunu tankerlerle karşılanan okullara artık şebeke suyu verilmeye başlandı. Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, Merzan'da birçok okul bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci eğitim görüyor. Yıllardır içme suyu problemi bulunuyor. Yapmış olduğumuz sondaj çalışmalarında saniyede 60 litre su elde ettik ve okullar bölgesinin içme suyu sıkıntısı çözülerek, ilk defa şebeke suyuna kavuşturuldu" dediler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, Merzan Mahallesi'nde 9 okulun bulunduğunu ve okulları ilk defa şebeke suyuna kavuşturan belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Öğrenci velileri de, okulların ilk defa şebeke suyuna kavuştuğunu belirterek, okulları günün 24 saatinde akan suya kavuşturan belediye başkanlığı yetkililerine minnettar olduklarını söylediler.

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