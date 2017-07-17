  • BIST 105.606
  • Altın 140,318
  • Dolar 3,5468
  • Euro 4,0610
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Mesai Arkadaşına Son Görev

» »
Mesai Arkadaşına Son Görev
Devrek'te vefat eden işçinin mesai arkadaşları son görevlerinde bir araya geldiler.

Devrek'te vefat eden işçinin mesai arkadaşları son görevlerinde bir araya geldiler.

Bundan yaklaşık bir yıl evvel izinliyken geçirdiği kaza neticesinde ağır yaralanan ve Ankara'da bir hastanede tedavi görürken yaşamını kaybeden Nuri Alacalı(43) için düzenlenen cenaze merasiminde mesai arkadaşları bir araya gelerek son yolculuğuna uğurladılar. Evli ve iki çocuk babası olan ve yaklaşık 15 yıldan bu yana Devrek'te faaliyet gösteren Cilas Kauccuk'ta çalışan Alacalı için fabrika bahçesinde tören ve cenaze namazı düzenlendi. Devrek Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda da Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Olan Ertan Cıvak, "Arkadaşımız 15 yıldan bu yana firmamızda çalışıyordu izinli iken geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralanmış ve yaklaşık bir yıldan bu yana Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu ancak mesai arkadaşımız kurtulmadı kendisine Allah'tan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum başımız sağ olsun" diye konuştu

Düzenlenen merasimin ardından talihsiz işçinin cenazesi Kaypaklar köyünde toprağa verildi

Mesai Arkadaşına Son Görev

Mesai Arkadaşına Son Görev

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir’den Su Tasarrufu İçin Yeni Düzenleme17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • ’Birlikte Bir Yıl Projesi’ Çocukların Mutluluk Kaynağı Oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Bilecik’in Yerli Karpuzu Görücüye Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Siirt’teki Fetö Soruşturmasında 6 Kişi Tutuklandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Eski Bürokratın İlk Kitabı Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • 15 Temmuz Şehitleri İçin Ejder Zirvesine Tırmandılar17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Okul-sanayi İş Birliği Protokolü İmzalandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Algın’dan Şehit Paşanın Mezarına Türk Bayraklı Ziyaret17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Van’da Aranan 2 Kişi Yakalandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Demokrasi Nöbetine Gölpazarı Halkı Da Büyük İlgi Gösterdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti