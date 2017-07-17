Mesai Arkadaşına Son Görev

Devrek'te vefat eden işçinin mesai arkadaşları son görevlerinde bir araya geldiler.

Devrek'te vefat eden işçinin mesai arkadaşları son görevlerinde bir araya geldiler.

Bundan yaklaşık bir yıl evvel izinliyken geçirdiği kaza neticesinde ağır yaralanan ve Ankara'da bir hastanede tedavi görürken yaşamını kaybeden Nuri Alacalı(43) için düzenlenen cenaze merasiminde mesai arkadaşları bir araya gelerek son yolculuğuna uğurladılar. Evli ve iki çocuk babası olan ve yaklaşık 15 yıldan bu yana Devrek'te faaliyet gösteren Cilas Kauccuk'ta çalışan Alacalı için fabrika bahçesinde tören ve cenaze namazı düzenlendi. Devrek Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda da Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Olan Ertan Cıvak, "Arkadaşımız 15 yıldan bu yana firmamızda çalışıyordu izinli iken geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralanmış ve yaklaşık bir yıldan bu yana Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu ancak mesai arkadaşımız kurtulmadı kendisine Allah'tan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum başımız sağ olsun" diye konuştu

Düzenlenen merasimin ardından talihsiz işçinin cenazesi Kaypaklar köyünde toprağa verildi