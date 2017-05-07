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MEŞALELERLE UĞURLADILAR

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MEŞALELERLE UĞURLADILAR
Ateş hattından kurtulma adına Giresunspor’la kendi evinde karşı karşıya gelen Kırmızı-Beyazlı ekibin taraftarları, Nuri Asan Tesisleri önünde toplanarak futbolcuları meşalelerle stadyuma yolcu ettiler

KRİTİK MÜCADELE
Son haftalarda alınan başarısız sonuçlarla tek yumruk olma kararı alan Samsunspor’lu taraftarlar yeni bir dirilişin meşalesini yakmak üzere Giresunspor’la oynanan mücadele öncesinde Nuri Asan Tesisleri önünde buluştu. Günler öncesinde gerek sosyal medya gerekse yazılı basında verilen demeçlerle birlik olma kararı alan taraftarlar, ateş hattında kurtulma adına Süper Lig hedefleyen ve play-off potasında bulunan Giresunspor’la oynanacak olan kritik mücadeleye saatler kala tesisler önünde buluştu. 

BİRLİK MESAJI VERDİLER
Kırmızı-Beyazlı oyuncuları kritik Giresunspor maçına yolcu etmek adına Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde yer alan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde Samsunspor’lu futbolculara moral verdi. Grup ayrımı yapmaksızın bir araya gelen taraftarlar kötü gidişata dur demek ve takımın ateş hattından çıkması adına oynayacağı Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılması için ilan ettiği seferberlik sürüyor. Kırmızı-Beyazlı taraftarlar Samsunspor’un büyük ve güçlü bir camia olduğunu bir kez daha ortaya koydular.

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