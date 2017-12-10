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Meşe Orman Park güzelleşiyor

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Meşe Orman Park güzelleşiyor
Canik Belediyesi tarafından Toptepe Mahallesi’nde çalışmaları sürdürülen Meşe Orman Park projesi hızla ilerliyor. Proje tamamlandığında Samsunlular kent ormanı hüviyetinde nefes alınacak önemli bir doğal ortama kavuşacak

Canik Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) işbirliği ile hayata geçirilen Meşe Orman Park projesi çalışmaları devam ediyor. Şehre nefes aldıracak ve iki etaptan oluşacak projenin ilk etap çalışmalarını Canik Belediye Başkanı Osman Genç, yakından takip ediyor. 

Projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Başkan Genç, proje tamamlandığında Samsun'un önemli bir turizm merkezi kazanacağını söyledi. Genç, 7’den 77’ye herkesin yararlanacağı sosyal tesisler bulunacak olan projenin, Samsunluları şehir yaşamından çıkarak, doğal bir ortama kavuşturacağını belirtti.

HALK, DOĞA İLE BULUŞACAK
Başkan Genç, sözlerini şöyle tamamladı; "Şehir hayatında doğa ile pek buluşma imkanı bulamayan insanlarımız Meşe Orman Park sayesinde şehir gürültüsünden uzak, doğa ile içiçe bir ortama kavuşacak. Bugüne kadar orman içinde yürüyüş yapamayan insanlarımız çayını, kahvesini içebileceği, aynı zamanda çocukların eğlenebileceği bir mekana kavuşacak. İnşallah bu projemizi çok kısa bir zamanda tamamlayarak Samsun halkının hizmetine sunacağız" dedi.

Çalışmaları hızla devam eden projede ahşap yürüyüş yollarının bir kısmı yapılırken, vatandaşlar da şimdiden doğanın tadını çıkarıyor.  N. Alper CABBAR

canik-mese-park1.jpgcanik-mese-park2.jpgcanik-mese-park4.jpgCanik Belediyesi’nin Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 49 yıllığına tahsis ettiği 92 dönüm alan üzerine uygulanan proje içerisinde hanım konağı, kafeterya, yürüyüş yolları, açık nikah alanı, restorant, sosyal donatı alanı, çocuk oyun alanı, dürbün kafe, büfe, macera parkuru ve nikah alanı bulunacak.

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