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Meşk Derneği’nden Unutulmaz Konser

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Meşk Derneği’nden Unutulmaz Konser
Anadolu'nun dört bir yanından seslendirdikleri türkülerle Eskişehir'in renklerinden biri haline gelen Meşk Derneği sevenlerine müzik ziyafeti verdi.

Anadolu'nun dört bir yanından seslendirdikleri türkülerle Eskişehir'in renklerinden biri haline gelen Meşk Derneği sevenlerine müzik ziyafeti verdi.

Meşk Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztorun, konser öncesinde izleyicilere ithafen yaptığı konuşmada, daha önceki günlerde yapılması gereken konserlerin, gelen şehit haberleri üzerine iptal edildiğini belirterek, "Hepimizi derinden yaralayan şehit haberlerinin sona ermesi dileğiyle" ifadelerini kullandı. Öztorun, "Meşk Derneği geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan Tür Halk Müziği çalışmalarını, türkülerin asıllarını mümkün olduğunca sadık kalarak usta çırak usulü ile sürdürme çabası içerisinde. Bu faaliyetlerimizi Tepebaşı Belediyesi'nin sağladığı bir mekanda haftanın iki günü sürdürmekteyiz. Bu katkılarından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a, şükranlarımızı sunarız. Türkülerimiz çok eski çağlardan beri kulaktan kulağa söylenegelmiştir. Her şeyin zamanla erozyona uğradığı hatta yitip gittiği dünyamızda türküler bütün saf ve temizliği ile bozulmadan bize ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşma sonrası gerçekleşen konserde, salonu dolduran türkü severler, zaman zaman söylenen şarkılara eşlik etti. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı konser, yaklaşık 2 saat sürdü. Konser sırasında koro üyelerine eşlik eden izleyiciler, İsmet Göksel'in şefliğinde unutulmaz eserleri seslendiren koro, izleyenlerin takdirini topladı.

Öte yandan geçmişi 1940'lara kadar uzanan ve Ali Rıza Kalaycı'nın büyük katkıları bulunan Meşk Derneği, koro şefi 70'li yaşlardaki Teknisyen İsmet Göksel'den öğretmen, esnaf, muhasebeci ve işçiden oluşan çok sayıda meslek sahibini içinde barındırıyor.

Meşk Derneği’nden Unutulmaz Konser

Meşk Derneği’nden Unutulmaz Konser

Meşk Derneği’nden Unutulmaz Konser

Meşk Derneği’nden Unutulmaz Konser

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