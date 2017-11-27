Meski, Mut’ta İçmesuyu Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Becigüzlesi yaylasındaki içmesuyu...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Becigüzlesi yaylasındaki içmesuyu sorununun çözüldüğünü bildirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mut ilçesi Çamlıca Mahallesi Becigüzlesi yaylasına içmesuyu sağlayan Çukuroluk kaynağındaki tesisin ekonomik ömrünü doldurmasından ve bölgede yeni yapılan konutlara su verilememesinden dolayı yenilenmesine karar verildiği belirtildi.

Hazırlanan proje kapsamında, Becigüzlesi isale hattı ve içmesuyu şebeke hatları tamamen yenilenirken, yaklaşık 9 bin 68 metre içmesuyu şebeke hattı döşendi. Ayrıca, mahallenin içme suyu deposunun oldukça eski olmasından dolayı ciddi su kayıplarının meydana gelmesi üzerine, 100 metreküplük deposunda bakım ve onarım yapılarak suyun düzenli dağılımı sağlandı.

Bunun yanında mahallede yerleşimler arası hat farkının fazla olmasından dolayı mevcut vanalı sistemde yaşanan su sıkıntılarının önüne geçmek için depodan itibaren hat ayrımı yapılarak suyun düzenli dağılımı sağlandı.