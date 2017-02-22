Meski Yatırımları İçin 226 Milyon Tl Bütçe Ayrıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in su ve kanalizasyon çalışmaları kapsamında 2017 yılı bütçesinden 226 milyon TL yatırım...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in su ve kanalizasyon çalışmaları kapsamında 2017 yılı bütçesinden 226 milyon TL yatırım öngörüldüğünü belirterek, "2014 yılından itibaren 2017 yılı sonu itibariyle toplam 488 milyon TL yatırım gerçekleşmiş olacaktır" dedi.

Başkan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hedeflerinin daha yaşanabilir bir Mersin oluşturmak olduğunu belirten Kocamaz, MESKİ'nin 2014 yılını yapılanma, 2015 yılının Mersin'in alt yapı sorunlarını tespit edip, çözümleri için projelerin hazırlanması ile geçirdiğini kaydetti. Kocamaz, 2016 yılının ise Büyükşehir sınırları içerisinde yapılan çok sayıda rehabilitasyon, kapasite artırımı ve yeni atıksu arıtma tesisleri ile ilgili çalışmaları ile birlikte içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmaları konusunda hizmetlerin yoğunlaştığı yıl olduğunu ifade etti.

MESKİ tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kocamaz, "2014 yılında 192 km, 2015 yılında 356 km ve 2016 yılında 508 km içme suyu şebeke hattı yaptık. 2014 yılında 65 km, 2015 yılında 183 km, 2016 yılında ise 102 km kanalizasyon şebeke hattı yaptık. Yağmursuyu alt yapı çalışmaları ise 2014 yılında 3 km, 2015 yılında 8 km, 2016 yılında 26 km yapıldı. 2014-2016 yılları arası yaklaşık 262 milyon TL'lik yatırım, yaklaşık toplamda bin 443 km alt yapı çalışması yapıldı. 2014 yılında 260 km alt yapı çalışması yapan MESKİ Genel Müdürlüğü, 2015 yılında ise yaklaşık 547 km alt yapı çalışması yaptı" ifadelerini kullandı.

Mersin'in gelecek 50-60 yılını kapsayacak şekilde projeler hazırladıklarının altını çizen Başkan Kocamaz, şöyle devam etti: "Tüm ilçelerimizde alt yapı sorunun çözecek projeler ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı alt yapı çalışmalarımıza hız verdik. 2016 yılında ise 636 km alt yapı çalışması yapıldı. Mersin genelinde hizmetlerimiz 7/24 devam ediyor. Mersin merkez ilçelerimiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sorunsuz bir alt yapı için çıktığımız bu yolda hedefimiz daha yaşanabilir bir Mersin oluşturmaktır. 2017 yılı bütçesinden 226 milyon TL yatırım öngörülmüştür. Böylelikle 1 Nisan 2014 tarihi ile başlayan yatırımlarla 2017 yılı sonu itibariyle toplam 488 milyon TL yatırım gerçekleşmiş olacaktır. MESKİ, 2017 yılı içerisinde de çalışma ve hizmetlerini daha da katlayarak, Mersinli vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunacaktır."