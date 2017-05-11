Meski’den Suriyeli Kızın Banyoda Zehirlenmesiyle İlgili Açıklama

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyonu İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çay Mahallesi'nde 15 yaşındaki Suriyeli kızın banyoda zehirlenmesi...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyonu İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çay Mahallesi'nde 15 yaşındaki Suriyeli kızın banyoda zehirlenmesi üzerine iki sokaktan alınan atıksu numunesinin pH değerinin Atıksuları Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği'ne uygun olmadığını belirledi. Ekipler, deşarj edilen atıksuların iş yerlerinden kaynaklandığını tespit ederek, bu iş yerlerinin bağlantılarını kesti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde oturan Suriyeli 15 yaşındaki Medya Musto, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı banyoda zehirlenmişti. Kız kardeşini banyoda yere yığılmış şekilde gören abla 18 yaşındaki Ruhilat Musto da fenalaşarak yere düşmüştü. Evde bulunan diğer erkek kardeşler ve komşuların yardımıyla iki kız kardeş Mersin Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Abla Ruhilat Musto tedavisinin ardından taburcu edilirken, Medya Musto'nun ise durumunun ağır olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mahalleli, kanalizasyondan kötü kokular geldiğini, zehirlenmenin de bundan kaynaklı olduğunu iddia etti.

Bugün sabah saatlerinde mahalleye giden MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan kanalizasyonda inceleme yaptı. Yapılan çalışma neticesinde iki sokaktan geçen kanalizasyonda sıkıntı belirleyen ekipler, buralardan numune aldı. Numuneler üzerinde yapılan inceleme neticesinde atıksuların pH değerinin MESKİ Atıksuları Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nde belirtilen uygun değerlere sahip olmadığı belirlendi. Ekipler, deşarj edilen atıksuların 6489. Sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerinden kaynaklandığını tespit etti ve bu iş yerlerinin bağlantılarını kesti. Ayrıca kaçak yollarla MESKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki kanalizasyon hattına bağlantı yaptığı tespit edilen taşınmazlarla ilgili de hukuki işlem başlatıldı.