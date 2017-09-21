Meski’nin Mahallelerdeki İçmesuyu Çalışmaları Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'nin Sinap mevkiinde yeni içmesuyu şebeke...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'nin Sinap mevkiinde yeni içmesuyu şebeke hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Mersin'deki içmesuyu ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak için çalışmalarını sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi Sinap mevkiinin alt bölgelerinde içmesuyu şebekesi olmadığı için su ihtiyacını taşımayla temin eden yaklaşık 25 hanenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturdu. Vatandaşların talebi üzerine harekete geçen MESKİ, arazi şartları zorlu olmasına rağmen yer yer kırıcı kullanılarak yürütülen çalışmalar kapsamında mahalleye uzun yıllar hizmet verecek içmesuyu şebeke hattını ve abone bağlantılarını yaparak kullanıma sundu.

MESKİ tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde taşıma suyu çilesi sona eren vatandaşlar, hizmet için çalışmalardan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a ve MESKİ'ye teşekkür ettiler.