Meslek Edindirme Kurs Merkezi Büyük İlgi Görüyor

Tepebaşı Belediyesi Bahçelievler Meslek Edindirme Kurs Merkezi yıl boyunca düzenlediği çeşitli eğitimlerle adeta dolup taşıyor.

Tepebaşı Belediyesi Bahçelievler Meslek Edindirme Kurs Merkezi yıl boyunca düzenlediği çeşitli eğitimlerle adeta dolup taşıyor.

Bahçelievler Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nde, yetişkin kadın-erkek ve üniversite öğrencisi gençlere yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor. Merkez, yetişkin ve üniversite öğrencilerinin uygun ortamlarda çalışabilme ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla hastane, büro, okul, otel ve benzeri gibi kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmelerinde kolaylık sağlıyor. Ayrıca merkezde, Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı kurslar veriliyor. Kursiyerlerin çeşitli kurslar açılarak topluma yararlı, kendine güvenen ve ev ekonomisine katkıda bulunan bireyler olmalarına da katkı sağlanıyor. Bahçelievler Belde Evi Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nden 2016 yılı içerisinde bin 32 kursiyer çeşitli eğitim çalışmalarına katıldı. Merkezde, keçe yapımı, örgü, İngilizce, taş boyama, girişimcilik gibi kurslar verilirken, takı tasarımı, hasta ve yaşlı bakımı ve konaklama ve seyahat hizmetleri gibi meslek edindirmeye yönelik kurslar da veriliyor.

Öte yandan Obeziteyle Mücadele, Madde Bağımlılığı ve Mücadele, Kronik Hastalıklarla Mücadele, Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi, Kalp Damar Hastalıklarını Önleme ve Beslenmenin Önemi gibi konularda 2016 yılında 6 seminer düzenlenirken, 882 kursiyerin ürettikleri el işleri yıl sonu sergisi ile Eskişehirliler ile buluştu.