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Meslek Komite Üyeleri Düzenlenen Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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Meslek Komite Üyeleri Düzenlenen Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Devrek'te meslek komite üyeleri düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Devrek'te meslek komite üyeleri düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen etkinlikte meslek komite üyeleri bir araya gelerek çeşitli konular üzerinde bilgi alışverişinde bulundular.

Devrek Yaşam Park'ta düzenlenen kahvaltı program ile ilgili bilgi veren Devrek TSO Başkanı Ertan Civak, "Bugün burada bir araya gelmemizin amacı Devrek TSO'ya üye olan meslek komite üyeleri ile bir araya gelerek iletişim ve istişare konularında bilgi alışverişi yapmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını aramızda değerlendirerek mevcut sorunları yönetim kuruluna ulaştırarak çözümler üretilmesi ve hayata geçirilmesi için fikir birliğine vardık. Biliyorsunuz birde Devrek, Gökçebey arasında bulunan Çukur bölgesinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesi konusu var. Bununla ilgili dosyayı valiye ulaştırdık yakın bir zamanda dosyamız valilik kanalıyla bakanlığa ulaşacak ve inşallah çok kısa bir süre içerisinde OSB'nin hayata geçmesi için düğmeye basılacak bu da bölgemizin ekonomisi adına büyük katkılar sağlayacaktır. Bugünkü organizasyonumuza katılarak bizleri onurlandıran tüm meslek komitesi üyelerine şahsım ve odam adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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