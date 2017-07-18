Meslek Lisesi Öğrencisinin Hedefi Tıp Fakültesi

2017 YGS ve LYS de tüm puan türlerinde Türkiye genelinde ilk bin öğrenci içinde yer almayı başaran Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi...

2017 YGS ve LYS de tüm puan türlerinde Türkiye genelinde ilk bin öğrenci içinde yer almayı başaran Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12-B sınıfı mezunu Nuriye Kalkmaz, hedefinin Tıp Fakültesi olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesi hedefinin gerçekçi olabilmesi için istemenin ve onun için çaba harcamanın gerekliliğine dikkat çeken Nuriye Kalkmaz,"Meslek lisesinden tıp fakültesine giden yolda azimli, çalışkan olmanın ve var olan potansiyelimi tüm engellere rağmen sonuna kadar kullanmanın bilinciyle bir an olsun hedefimden vazgeçmedim. Bu konuda destek olan başta aileme özellikle dedeme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okul müdürü Kezban Erdoğan, Nuriye'nin meslek liseleri ve öğrencileri üzerinde var olan olumsuz önyargı ve algı zincirlerini kırdığını belirterek,"Bir meslek lisesi öğrencisi olarak Nuriye, 2017 YGS ve LYS de tüm puan türlerinde Türkiye genelinde ilk binin içinde yer almayı başarmıştır. Nuriye'ye Devlet Hatun MTAL olarak bizlere yaşattığı bu gurur ve sevinçten dolayı teşekkür ediyorum. Bu olağanüstü çalışma ve üstün başarısından dolayı kendisini kutluyor başarıların devamını diliyorum. Hayal kurmak, sorumluluk (çok istemek ve kararlılık) ve özgüven. Dileğimiz, bu sihirli sözcükleri tüm meslek lisesi öğrencilerinin dikkate alıp uygulamaya koymaları ve Nuriye'nin yaktığı bu meşaleyi daha da güçlendirerek bıkmadan, yorulmadan eğitim camiamıza ve devletin bekasına katkı sağlayacak şekilde taşımalarıdır" diye konuştu.(EFE)