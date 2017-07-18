Meslek Tercihlerinde Öğrencilere Tavsiyeler

MANİSA (İHA) – Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Eğitim ve Öğretim Sorumlusu Uğur Özhan ve Uzman Rehber Öğretmen Cem Durak, üniversite tercihleri...

MANİSA (İHA) – Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Eğitim ve Öğretim Sorumlusu Uğur Özhan ve Uzman Rehber Öğretmen Cem Durak, üniversite tercihleri ile ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

2017 yılı LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitede yer almak istedikleri bölümler hakkında tercih araştırmalarına başladı. Uzman Rehber Öğretmen Cem Durak, meslek tercihinde önemli noktalar, doğru üniversite tercihi yapmanın püf noktaları konusunda öğrenci, veli ve eğitimcilere tavsiye niteliğinde bilgiler verdi. Cem Durak, "YGS-LYS surecinde en dikkat edilmesi gereken konu tercih as¸amasıdır. U¨niversiteler ve üniversite bölümleri hakkında yanlış¸ bilgilendirmeler, c¸evre ve aile baskısı, biran o¨nce yas¸adıgˆı s¸ehirden gitme du¨s¸u¨ncesi, her yıl binlerce o¨gˆrenci ve ailenin yanlıs¸ tercihler yapmasına neden olmaktadır. Mesleki tecru¨belerime dayanarak so¨ylu¨yorum; s¸u an birc¸ok o¨gˆrencinin sınav puanı du¨s¸u¨k olmasına ragˆmen "neresi olursa olsun gitmek istiyorum" du¨s¸u¨ncesinde. Bu du¨s¸u¨nceye sahip degˆerli o¨gˆrencilere tavsiyem acele etmesinler, yanlıs¸ karar vermesinler. Yapacakları u¨niversite tercihi 2 ya da 4 yıllık bir yas¸am dilimini degˆil, 40 yıllık meslek hayatlarını etkileyecek yas¸amsal bir karar niteligˆinde. Meslek tercihi c¸evre baskısı, ac¸ıkta kalma korkusu, aile ve toplum baskısı, popu¨ler mesleklere yo¨nelme gibi birc¸ok olumsuz etkenden etkilenir. Bu kos¸ullar, ergenlik do¨neminin psikolojik ve fiziksel problemleriyle mes¸gul olan genc¸lerin gelecegˆi ile ilgili sagˆlıklı karar vermesini olumsuz etkiler" dedi.

Durak, üniversite tercihlerinde ve tercih edilecek bo¨lu¨mlerde dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı: "Tercih edilecek u¨niversite ve bo¨lu¨mu¨n akademik kadrosu ve bas¸arıları, u¨niversitenin sosyal ve fiziksel s¸artları, hangi s¸ehirde oldugˆu, u¨niversitenin bulundugˆu s¸ehrin is¸ olanakları, hem u¨niversite hayatının hem de is¸ du¨nyasının olmazsa olmazı yabancı dil egˆitimi olanakları, üniversite ve bo¨lu¨mu¨mu¨n uluslararası o¨gˆrenci degˆis¸im programlarına, yurt dıs¸ı bagˆlantılarına sahip olması, staj imka^nı, burs imka^nları"

MAGİDER Eğitim ve Öğretim Sorumlusu Uğur Özhan ise öğrencileri tercih listesinde dikkat edecekleri noktalar konusunda bilgilendirdi. Tercih yapacak adayların kılavuzu iyice incelemesi gerektiğini aktaran Özhan, kılavuzu dıs¸ında hic¸bir arama motorunun gu¨venilir olmayacagˆının altını c¸izdi. Özhan, so¨zlerine s¸o¨yle devam etti: "Tercihlerde en o¨nemli nokta; adayın sec¸mek istedigˆi bo¨lu¨mu¨n ilgili puan tu¨ru¨nu¨n puanına go¨re degˆil, "Bas¸arı Sırasına'na go¨re tercih yapmalarıdır. 30 tercih yapacak olan adaylar, tercih listesini 3 as¸amada hazırlasınlar. Birinci as¸amada ilk tercihlerinde bas¸arı sıralaması yeterli olmasa bile gitmek istedikleri ancak kendi sıralamalarının u¨stu¨nde olan yerleri yazsınlar. Bu sıralamalar MF, TM, TS puan tu¨rleri ic¸in farklılık go¨sterir, bu konuda dikkatli olup bir uzman go¨ru¨s¸u¨ne bas¸vurmak gerekir. I·kinci as¸amada; tercihlerinin ortasında bas¸arı sıralamalarına yakın ya da sıralamalarının biraz u¨stu¨nde olan yerleri yazsınlar. U¨c¸u¨ncu¨ as¸amada ise; kendilerini garantiye almak ic¸in bas¸arı sıralamalarının altındaki yerleri yazsınlar. Bu bilgilerin yanında; tercih listesini olus¸tururken tek bir bo¨lu¨m ve u¨niversite u¨stu¨nde odaklanarak degˆil alternatif bo¨lu¨mlerin, u¨niversitelerin oldugˆu bir liste olus¸turmak o¨nemlidir. Gitmek istemedikleri u¨niversite veya bo¨lu¨me kesinlikle tercih listesinde yer verilmemelidir.

Özhan, so¨zlerini, "Yas¸amımız boyunca verdigˆimiz tu¨m kararlar mutlu olmak ic¸indir. Tu¨m u¨niversite adaylarının mutlu olabilecegˆi bo¨lu¨mleri kazanmaları dilegˆiyle, yolları ve bahtları ac¸ık olsun." temennisiyle bitirdi.