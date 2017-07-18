Meslek Tercihlerinde Öğrencilere Tavsiyeler

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Eğitim ve Öğretim Sorumlusu Uğur Özhan ve Uzman Rehber Öğretmen Cem Durak, üniversite tercihleri ile ilgili öğrencilere...

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Eğitim ve Öğretim Sorumlusu Uğur Özhan ve Uzman Rehber Öğretmen Cem Durak, üniversite tercihleri ile ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

2017 yılı LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitede yer almak istedikleri bölümler hakkında tercih araştırmalarına başladı. Uzman Rehber Öğretmen Cem Durak, meslek tercihinde önemli noktalar, doğru üniversite tercihi yapmanın püf noktaları konusunda öğrenci, veli ve eğitimcilere tavsiye niteliğinde bilgiler verdi. Uzman Rehber Öğretmen Cem Durak, "YGS-LYS surecinde en dikkat edilmesi gereken konu tercih aşamasıdır. Üniversiteler ve üniversite bölümleri hakkında yanlış bilgilendirmeler, çevre ve aile baskısı, biran önce yaşadığı şehirden gitme düşüncesi, her yıl binlerce öğrencinin ve ailenin yanlış, tercihler yapmasına neden olmaktadır. Mesleki tecrübelerime dayanarak söylüyorum; şuan bir çok öğrencinin sınav puanı düşük olmasına rağmen "neresi olursa olsun gitmek istiyorum" düşüncesinde. Bu düşünceye sahip değerli öğrencilere tavsiyem tavsiyem acele etmesinler, yanlış karar vermesinler. Yapacakları üniversite tercihi 2 ya da 4 yıllık bir yaşam dilimini değil, 40 yıllık meslek hayatlarını etkileyecek yaşamsal bir karar niteliğinde. Meslek tercihi çevre baskısı, açıkta kalma korkusu, aile ve toplum baskısı, popüler mesleklere yönelme gibi birçok olumsuz etkenden etkilenir. Bu koşullar, ergenlik döneminin psikolojik ve fiziksel problemleriyle meşgul olan gençlerin geleceği ile ilgili sağlıklı karar vermesini olumsuz etkiler" dedi.

Durak, üniversite tercihlerinde ve tercih edilecek bölümlerde dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı: "Tercih edilecek üniversite ve bölümün akademik kadrosu ve başarıları, üniversitenin sosyal ve fiziksel şartları, hangi şehirde olduğu, üniversitenin bulunduğu şehrin iş olanakları, hem üniversite hayatının hem de iş dünyasının olmazsa olmazı yabancı dil eğitimi olanakları, üniversite ve bölümünün uluslar arası öğrenci değişim programlarına, yurt dışı bağlantılarına sahip olması, staj imkanı burs imkanları"

MAGİDER Eğitim ve Öğretim Sorumlusu Uğur Özhan ise öğrencileri tercih listesinde dikkat edecekleri noktalar konusunda bilgilendirdi. Tercih yapacak adayların kılavuzu iyice incelemesi gerektiğini aktaran Özhan, kılavuzu dışında hiçbir arama motorunun güvenilir olmayacağının altını çizdi. Özhan, sözlerine şöyle devam etti: "Tercihlerde en önemli nokta; adayın seçmek istediği bölümün ilgili puan türün puanına göre değil, başarı sırasına göre tercih yapmalarıdır. 30 tercih yapacak olan adaylar, tercih listesini 3 aşamada hazırlasınlar. Birinci aşamada ilk tercihlerinde başarı sıralaması yeterli olmasa bile gitmek istedikleri ancak kendi sıralamalarının üstünde olan yerleri yazsınlar. Bu sıralamalar MF, TM, TS puan türleri için farklılık gösterir, bu konuda dikkatli olup bir uzman görüşüne başvurmak gerekir. İkinci aşamada; tercihlerinin ortasında başarı sıralamalarına yakın ya da sıralamalarının biraz üstünde olan yerleri yazsınlar. Üçüncü aşamada ise; kendilerini garantiye almak için başarı sıralamalarının altındaki yerleri yazsınlar. Bu bilgilerin yanında; tercih listesini oluştururken tek bir bölüm ve üniversite üstünde odaklanarak değil, alternatif bölümlerin üniversitelerin olduğu bir liste oluşturmak önemlidir. Gitmek istemedikleri üniversite veya bölüme kesinlikle tercih listesinde yer verilmemelidir"