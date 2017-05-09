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Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne İlgi Yüksek

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Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne İlgi Yüksek
Bandırma Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştirakı olan Meybem A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilen mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına...

Bandırma Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştirakı olan Meybem A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilen mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına çelik kaynakçısı seviye 3, ahşap kalıpçı seviye 3 ve betonarme demircisi seviye 3 alanlarında yapılan teorik, mülakat ve uygulama sınavlarıyla devam edildi.

Çelik kaynakçısı alanında düzenlenen ikinci sınavda 11 aday teorik ve uygulama sınavlarına katıldılar. 5 ve 6 mayıs tarihlerinde gerçekleşen ahşap kalıpçısı ve 7 mayıs tarihinde gerçekleşen betonarme demircisi sınavlarında 23 aday teorik, mülakat ve uygulama sınavlarında performans gösterdi. Teorik ve mülakat sınavları eğitim salonunda uygulama sınavları da sahada inşaat alanında yapıldı.

Bilindiği üzere 1 Ocak 2017 itibariyle Tehlikeli Sınıfta yer alan 48 meslek dalında zorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna uymayan işçi ve işverene belgesiz çalışan kişi başı 500 TL ceza uygulanıyor. Bu bağlamda mağduriyetlerin yaşanmaması adına çalışanların bir an evvel belgeyi almaları gerekiyor. Ayrıca 2017 yılı içerisinde alınan tüm belgelerde belge ücretinin tamamı İşkur İşsizlik Fonu tarafından adaylara geri iade ediliyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne İlgi Yüksek

Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne İlgi Yüksek

Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne İlgi Yüksek

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