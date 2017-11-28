  • BIST 102.068
  • Altın 164,717
  • Dolar 3,9550
  • Euro 4,6997
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 16 °C

Mesleki Yeterlilik kazaları azaltacak

»
Mesleki Yeterlilik kazaları azaltacak
Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların almaları zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin iş kazalarının azalmasına neden olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların almaları zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin iş kazalarının azalmasına neden olacağını  söyledi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda faaliyet gösteren işletme çalışanlarının sahip olmaları zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile alakalı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve kapsam içinde olan sektör temsilcileri katıldı.

33 MESLEK KAPSAMDA 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, belgenin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarınca yapılan, teorik ve uygulama sınavlarında başarılı olan vatandaşlar için düzenlendiğini ifade etti. Ordukaya, "Mesleki yeterlilik belgeleri özellikle iş sağlığı ve güvenliği noktasında önümüzdeki günlerde veya aylarda, ülkemizde iş kazalarının azalmasına sebep verecek, üretimde ve istihdamda verimliliğin artmasına ve ülkemizin küresel ekonomide ihtiyaç duyacağı nitelikli ve belgeli işgücünün temin edilmesine kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale getirildi. 2017 yılından itibaren 48 meslekte artık geçerli süreler tamamlanmıştır. Artık çalışanlarımızın bu belgeleri almaları gerekmektedir. Yeni yayınlanan 33 mesleğe ilişkin tebliğde de sürelerimiz 26 Eylül 2018 yılında tamamlanacaktır"dedi. 

is-kazalari1.jpgis-kazalari.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakü-Tiflis demiryolu yüzyılın projesi28 Kasım 2017 Salı 15:06
  • THY'den 20 dakika uyarısı28 Kasım 2017 Salı 13:55
  • Türkiye’de Bulut Hizmetleri Yerel Veri Merkezlerinden Alınıyor28 Kasım 2017 Salı 13:36
  • Dijital güvenlik sistemleri, bu tanımlama sonrasında gelişti28 Kasım 2017 Salı 13:33
  • ÇİN VİZE BAŞVURUSUNDA ÖNEMLİ UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ:28 Kasım 2017 Salı 12:48
  • Evlilik Hazırlıkları Erken Başlıyor28 Kasım 2017 Salı 12:45
  • Amasya evleri ‘turuncu’ renkte28 Kasım 2017 Salı 12:08
  • Turhallı vatandaşlara hem sitem hem uyarı28 Kasım 2017 Salı 12:07
  • Müdürün dergisine belediyeden 'kıyak'28 Kasım 2017 Salı 09:00
  • İhtiyaç sahibi kim varsa bize bildirin27 Kasım 2017 Pazartesi 23:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti