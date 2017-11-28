Mesleki Yeterlilik kazaları azaltacak

Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların almaları zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin iş kazalarının azalmasına neden olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların almaları zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin iş kazalarının azalmasına neden olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda faaliyet gösteren işletme çalışanlarının sahip olmaları zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile alakalı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve kapsam içinde olan sektör temsilcileri katıldı.

33 MESLEK KAPSAMDA

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, belgenin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarınca yapılan, teorik ve uygulama sınavlarında başarılı olan vatandaşlar için düzenlendiğini ifade etti. Ordukaya, "Mesleki yeterlilik belgeleri özellikle iş sağlığı ve güvenliği noktasında önümüzdeki günlerde veya aylarda, ülkemizde iş kazalarının azalmasına sebep verecek, üretimde ve istihdamda verimliliğin artmasına ve ülkemizin küresel ekonomide ihtiyaç duyacağı nitelikli ve belgeli işgücünün temin edilmesine kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale getirildi. 2017 yılından itibaren 48 meslekte artık geçerli süreler tamamlanmıştır. Artık çalışanlarımızın bu belgeleri almaları gerekmektedir. Yeni yayınlanan 33 mesleğe ilişkin tebliğde de sürelerimiz 26 Eylül 2018 yılında tamamlanacaktır"dedi.