Meslekten İhraç Edilen Polislere Fetö Operasyonu

FETÖ yapılanması kapsamında meslekten ihraç edilen polislere yönelik yapılan operasyonda bylock kullandıkları ileri sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş polislere yönelik inceleme başlatıldı.
Örgüte destek sağladıkları, maddi destekle birlikte sempatizan kazandırdıkları, bylock kullandıkları gerekçesi ile ihraç edilen 16 polis hakkında gözaltı kararı çıktı.
Düzenlenen operasyonda polislerin evlerinde aramalar yapıldı.
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