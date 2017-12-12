Meso Üyeleri Yabancı Dil Öğreniyor

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO), üyelerine yönelik ücretsiz Almanca, İngilizce ve Rusça yabancı dil kursu başlattı.

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO), üyelerine yönelik ücretsiz Almanca, İngilizce ve Rusça yabancı dil kursu başlattı.

MESO tarafından yaz ayında başlatılan Almanca, İngilizce ve Rusça dil kursları yeniden başladı. Kurs başlangıcında MESO Başkanı Hasan Çelik, "4 yıl boyunca yapmış olduğumuz organizasyonları her yıl üstüne koyarak geliştirdik. Bundan sonra ki dönemde de Kurs ve Seminerlerimiz Fuar ve Gezi organizasyonlarımız artarak devam edecek. Manavgat Esnaf Odası'nın Geleneksel hale getirdiğimiz bütün çalışmalar aksamadan sürdürülecektir" dedi.