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Mesob Personeline Sağlık Eğitimi

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Mesob Personeline Sağlık Eğitimi
Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) personeline, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından "Kalbim Ellerinde" sloganıyla başlatılan...

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) personeline, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından "Kalbim Ellerinde" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında eğitim verildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, MESOB personeline sağlık eğitimi verdi. MESOB Hizmet Binası Konferans Salonu'nda verilen eğitime MESOB Başkanı Hasan Geriter, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Alime Kocabey, MESOB personeli ve Acil Tıp Teknisyenleri katıldı. Eğitim öncesi açıklamalarda bulunan MESOB Başkanı Hasan Geriter, eğitimlerin sadece personelle sınırlı kalmamasını ve eğitimi alan personelin çevrelerine de öğrendiklerini aktarması gerektiğini belirterek, "Bunu etrafımıza arkadaşlarımıza da yaymak zorundayız. Eğitimler insanoğlu için kaçınılmaz bilgi ve becerilerdir. Bu yapmış olduğumuz hareket sadece bizlere değil bütün Manisa halkına hatta tüm Türkiye'ye bayrak olarak yayılmasını arzu ediyorum. Bu emeklerinizin daha nice canlar kurtaracağını daha nice insanlara yardımcı olacağına inanıyorum. Bütün bunları yaparken bazı şeyler kulaktan doğma olmuyor. Uygulama çok önemlidir. Eğitimde bile hep kitap okuyarak değil, uygulama yaparak başarıya ulaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

Eğitim kampanyası hakkında bilgi veren Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Alime Kocabey, "Kalbim Ellerinde" sloganıyla kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak ilkyardımın önemini herkese duyurmaya çalışacaklarını söyledi.

Mesob Personeline Sağlık Eğitimi

Mesob Personeline Sağlık Eğitimi

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