Mesudiye’de Yatırım Atağı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Mesudiye ilçesinde 2017 yılının alt yapı yatırımlarında final yılı olacağını ve yapılacak projelerle...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Mesudiye ilçesinde 2017 yılının alt yapı yatırımlarında final yılı olacağını ve yapılacak projelerle ilçenin ulaşım ve içme suyu sorununu büyük oranda çözeceklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, Mesudiye ilçesinde hayata geçirilen ve 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısında meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'la birlikte Mesudiye Kaymakamı Mehmet Uslu, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, OSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve STK temsilcileri katıldı.

13 milyon TL yol yatırımı gerçekleştirildi

Başkan Enver Yılmaz, Mesudiye ilçesine ulaşım alanında üç yılda 13 milyon TL harcadıklarını söyleyerek, "2014-2016 yılları arasında Mesudiye ilçemizde son üç yıl içerisinde 20,75 km sıcak asfalt, 9,5 km sathi asfalt kaplama, 96 km tesviye ve yol onarımı, 227 km stabilize yol, 752 km reglaj, 267 km hendek temizliği, 138,5 km asfalt yama işi, 558 m koruge boru, 6 bin 851 m3 taş duvar ve 74 menfez yapımı gerçekleştirdik. 2017 yılı yol çalışmaları kapsamında ise toplam 12 milyon 750 bin TL maliyetinde olan 35 km sıcak asfalt, 53,5 km sathi asfalt kaplama, 1,4 m beton yol, 18,2 km tesviye (yeni yol açma) ve yol onarımı (yol genişletme) ve 85,5 km stabilize yol yapacağız" dedi.

İçme suyuna 8 milyon TL harcandı

2014-2016 yılları arasında 762 bin TL içme suyu tahsilatı yaptıkları Mesudiye'ye aynı süre içerisinde 8 milyon TL içme suyu ve kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Mesudiyemizde geride bıraktığımız üç yılda yaklaşık 762 bin TL'lik su tahsilatı yaptık. Buna karşılık 8 milyon TL harcama yaparak 58.7 km'lik içme suyu ve kanalizasyon hattı, 8 adet içme suyu deposu, 1 adet terfi merkezi ve 1 adet atık su arıtma tesisini faaliyete geçirdik. 2017'de ise 8 milyon 200 bin TL harcamayla 41,5 km içme suyu isale ve şebeke hattı ile 1.850 m kanalizasyon hattı çalışması yapacağız" şeklinde konuştu.

Mesudiye'de yeni projeler var

Başkan Enver Yılmaz konuşmasında ilçedeki diğer yatırımlara da değinerek, "Alt yapı ve ulaşım alanındaki yatırımlarımızın tamamının ihalesini gerçekleştirdik. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara başlayacağız. Bunların haricinde ilçemizden geçen Melet Irmağı'nın iki tarafında yapacağımız çevre düzenleme çalışmalarıyla önemli bir yaşam alanını Mesudiye ilçemize kazandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Toplantıda Ulaşım Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu ve OSKİ Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Nurettin Karagöz tarafından ilçe genelindeki yol ve içme suyu yatırımlarıyla ilgili bilgi verildi.

Mesudiye Kaymakamı Mehmet Uslu, ilçede yapılan yol çalışmalarından komşu illere bağlı civar mahallelerin de memnuniyet duyduğuna dikkat çekerek İl Özel İdareleri ve KÖYDES ile karşılaştırıldığında ilçenin içme suyu ve ulaşım alanında daha fazla yatırım aldığını belirtti.

İsa Gül, "Yol ve su sorunlarımız bitmek üzere"

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Büyükşehirin yaptığı yol ve içme suyu çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz sıcak asfalt, stabilize yol ve karla mücadele çalışmalarında önemli başarılar sağladık. Bu seneki yatırımlarla birlikte yol konusundaki sorunlarımız çözülmüş olacak. Suyla ilgili devam eden yatırımlar tamamlandığında ise ilçemizin 40-50 yıllık sorunları ortadan kalkmış olacak" dedi.