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Mesut Bakkal: "Futbolcularım Görevlerini Yerine Getirdi"

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Mesut Bakkal: "Futbolcularım Görevlerini Yerine Getirdi"
Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, futbolcularının kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini belirterek, ligde olma adına önemli bir avantaj...

Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, futbolcularının kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini belirterek, ligde olma adına önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, futbolcularının kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini belirterek, "Bugün dört işi çok iyi yaptık. Trabzonspor'un baskısını iyi kırdık. Çıkarken top kaybetmedik. İkincisi çıktığımız zaman defansın arkasındaki boşlukları iyi değerlendirdik. Üçüncüsü geriden defansın arkasına atılacak topların önünü kestik. Dördüncüsü oyuncularımız kazanma coşkusunu ortaya koydular" dedi.

"İkinci maçım 3'er golle 6 puan"

Kaliteli bir kadrolarının bulunduğunu belirten Bakkal, "Bireysel olarak baktığınızda çok önemli oyuncularım var. Sadece işlerini yaptılar. Zaten onlara yakışan o. Hem taktiksel anlamda hem de bireysel performansta öne çıktık. Trabzonspor dersimizi iyi çalıştık. Trabzonspor'a burada 3 gol atmak çok zor. İkinci devredeki en formda takımlardan biri. İkinci maçım 3'er golle 6 puan. Önümüzdeki maçlarda farklı hedefler koyacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İki takım da oynamayı düşündü"

Bakkal, bir basın mensubunun Trabzonspor taraftarının maç içerisindeki tutumuna ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu kadar başarılı takımın daha olumlu desteklenmesi taraftarıyım. Çünkü Trabzonspor çok önemli işler yaptı. Hocası da çok kıymetli. 8 sene çalıştım biliyorum. Değerler çok zor yetişiyor. Oyuncu her maça aynı şekilde oynamaz. Taraftar hep coşku bekliyor ama şimdiye kadar baktığımızda her maçta üreten bir Trabzon vardı. Oyuncuya karşı biraz daha özverili olunabilir. Çünkü onlar Trabzonspor'un oyuncusu. Bana da bağırıldığında aileden biri olduğumu söylüyorum. Aileden birine pek bağırılmaz ama maalesef bunları yaşıyoruz. Bugün oyunu çirkinleştirme adına iki takım da kapanmadı. İki takım da oynamayı düşündü. Lawal'ın attığı iki gol de güzeldi."

"Çok kaliteli oyuncularım var"

Kazandıkları için mutlu olduklarını kaydeden Bakkal, "Futbolcularım verdiğim görevleri yerine getirdi. Çok kaliteli oyuncularım var. Biraz işe adapte oldukları zaman farkları ortaya çıkıyor. Tek isteğim şey var Süper Lig patentinin geri alınması. Ligde olması gereken bir camia ve bu noktada avantaj yakaladığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

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