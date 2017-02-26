Mesut Barzani İstanbul’da

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Barzani'nin saat 17.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Saat 15.30'da özel uçağıyla beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Havalimanına inen Barzani'yi Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Yaklaşık bir saat Devlet Konukevinde kalan Mesut Barzani, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Mabeyn Köşk'üne gitmek üzere havalimanından ayrıldı. Bu arada Devlet Konukevi'nin önündeki bayrak dileklerinde Türk ve Irak bayraklarını sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının da asıldığı görüldü.

Barzani'nin 26 Şubat Pazartesi günü de Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara'da görüleceği öğrenildi.