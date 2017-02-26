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Mesut Barzani Mabeyn Köşkü’ne Geldi

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Mesut Barzani Mabeyn Köşkü’ne Geldi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Mabeyn Köşkü'ne geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Mabeyn Köşkü'ne geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan Barzani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabul etmesi bekleniyor.

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