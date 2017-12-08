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Mesut Özakcan, Aydın’ın İsmet Ağabeyini Unutmadı

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Mesut Özakcan, Aydın’ın İsmet Ağabeyini Unutmadı
Efeler Belediyesi, İsmet Sezgin'in ölümünün birinci yıldönümü dolayısıyla Sezgin'in ailesi tarafından yapılan lokma hayrına, sıcak ve soğuk içecek...

Efeler Belediyesi, İsmet Sezgin'in ölümünün birinci yıldönümü dolayısıyla Sezgin'in ailesi tarafından yapılan lokma hayrına, sıcak ve soğuk içecek ikramıyla katıldı.

Efeler Bey Cami önünde düzenlenen lokma hayrına Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da yer aldı.

Türk siyasetine damga vurmuş; bakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Milletvekilliği ve Aydın Belediye Başkanlığı yapan merhum İsmet Sezgin, ölümünün birinci yıldönümünde, Efeler Belediyesi ikram araçlarından sıcak ve soğuk içecekler, vatandaşlara ikram edildi. Hayra katılan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, merhum İsmet Sezgin'in "Aydın'ın İsmet Ağabey'i olarak anıldığını ve Türk siyaset tarihine ve Aydın'a sağladığı katkılarla ebediyen hayırla yad edileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Merhum İsmet Sezgin, Aydın'ımızdan çıkmış ve Türk Siyaset tarihine damga vurmuş önemli isimlerden biridir. Kendisi siyasetin birçok alanında görev yapmış ve bizlere örnek olmuş, yeri doldurulamayacak biriydi. Ölümünün birinci yıl dönümünde andığımız İsmet Sezgin'in ruhu şad olsun. Katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayrımızı kabul etsin."

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