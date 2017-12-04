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Metabolizmayı hızlandıran besinler ve örnek diyet listesi!

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Metabolizmayı hızlandıran besinler ve örnek diyet listesi!
Havaların soğumasıyla metabolizmamız da yavaşladı ancak hızlandırmak mümkün. Bunu sağlamanın en önemli yolu yeterli beslenme, su tüketimi ve düzenli yürüyüş yapılmasıdır.

Yaş, boy, kilo, fiziksel aktivite ve vücuttaki yağ oranı gibi birçok etmenin metabolizma hızında etkili olduğunu söyleyen Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, "Metabolizmanın çalışma hızını etkileyen bir diğer önemli faktör ise beslenme alışkanlıklarıdır. Tükettiğimiz besinler sindirimden vücutta kullanımına kadar birçok aşamada metabolizmanın çalışmasında etkili olur" dedi.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER 
1. Zencefil: Özellikle vücut ısısının artmasında etkilidir ve vazodilatör etki gösterir. Bu sayede metabolizmanın %20 oranında hızlanmasını sağlar.

2. Acı biber: Metabolizmanın hızlanmasında etkili olan en önemli besinlerden biridir. İçeriğindeki capsaicin maddesi sayesinde metabolizmanın hızlanmasını ve daha fazla kalori harcanmasını sağlar.

3. Tarçın: İnsülin hormonunun etkinliğini artırarak kan şekerinin dengede kalmasını sağlar. Bu sayede metabolizma hızının yavaşlamasını önler.

4. Yeşil çay: En fazla bilinen metabolizma hızını artıran besindir. Bu özelliğini içeriğindeki kateşin maddesi sayesinde gerçekleştirir.

5. Türk kahvesi: İçeriğindeki kafein maddesi sayesinde metabolizma hızının artmasına etki eder. Aynı zamanda tokluk vererek kalori kontrolü de sağlar.

6. Et, tavuk, süt ve yoğurt: Protein kaynağı besinlerin sindirim süresi diğer besin çeşitlerine göre daha uzundur ve sindirilmesi için daha fazla kalori harcanır. Bu durumda metabolizma daha hızlı çalışır.

7. Ispanak, kabak, patlıcan: Lif açısından zengin olan bu sebzeler sindirim sırasında daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu sayede metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

8. Posa kaynağı besinler: Besinlerin sindirilmeyen kısmı olan lif sindirim sırasında kullanılan enerji miktarının artmasını sağlar ve metabolizmayı hızlandırır. Yulaf, elma, armut, portakal ve kepekli tahıllar bu besinlere örnek verilebilir.

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