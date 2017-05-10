Metem Öğrencileri 4006 Tübitak Bilim Fuarına Hazır

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) öğrencileri, hazırladıkları projeleri sergiledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) öğrencileri, hazırladıkları projeleri sergiledi

Öğrenciler, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında hazırlamış oldukları projeleri Gölbaşı METEM Ömer Halis Demir Atölyesinde sergiledi. Programa Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, şube müdürleri, il genel meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Toplamda öğrenciler tarafından 20 proje hazırlandı. Sergiyi gezen misafirler projelerini sergileyen öğrenciler ile sohbet ederek projeleri ile ilgili bilgi aldı.