  • BIST 95.804
  • Altın 141,037
  • Dolar 3,5892
  • Euro 3,9043
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 17 °C

Metem Öğrencileri 4006 Tübitak Bilim Fuarına Hazır

» »
Metem Öğrencileri 4006 Tübitak Bilim Fuarına Hazır
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) öğrencileri, hazırladıkları projeleri sergiledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) öğrencileri, hazırladıkları projeleri sergiledi

Öğrenciler, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında hazırlamış oldukları projeleri Gölbaşı METEM Ömer Halis Demir Atölyesinde sergiledi. Programa Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, şube müdürleri, il genel meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Toplamda öğrenciler tarafından 20 proje hazırlandı. Sergiyi gezen misafirler projelerini sergileyen öğrenciler ile sohbet ederek projeleri ile ilgili bilgi aldı.

Metem Öğrencileri 4006 Tübitak Bilim Fuarına Hazır

Metem Öğrencileri 4006 Tübitak Bilim Fuarına Hazır

Metem Öğrencileri 4006 Tübitak Bilim Fuarına Hazır

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi ’Demokrasi Şehitleri’ni Unutmadı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Vartolu Çocuklara Ödül10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Bozyazı’da Trafik Polislerinden Sürücü Ve Yayalara Çikolata İkramı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Aski Araç Filosunu Genişletiyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Başkan Asya’dan ’Engelliler Haftası’ Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Vali Arslantaş’ın Berat Kandili Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • İl Müdürü Yolcu, İnşaat Halindeki Ahırları Gezdi10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Dev Mesire Alanında Sona Doğru...10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Tatvan’da Resim Sergisi10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Turgutlu Belediyesi Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti