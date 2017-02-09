Meteoroloji Fetö Sanıkları Bylock Kullanmamış

Eskişehir'de Meteoroloji Müdürlüğünde çalışırken görevden uzaklaştırıldıktan sonra meslekten ihraç edilen biri şube müdürü iki çalışanın...

Eskişehir'de Meteoroloji Müdürlüğünde çalışırken görevden uzaklaştırıldıktan sonra meslekten ihraç edilen biri şube müdürü iki çalışanın yargılanmaları sürerken, şüphelilerin Bylock kullanmadıkları ortaya çıktı.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıyor. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra avukatlar ve yakınları katıldı. Duruşmada gelen raporu okuyan mahkeme heyeti, sanıkların Bylock kullanmadığının tespit edildiğini belirtti.

Diğer yandan duruşma sırasında savcı, sanıkları şikayet eden aynı kurumda çalıştığı öğrenilen A.A. ile 155 Polis imdat hattını arayan vatandaşın belirlenerek duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme, savcının talebini kabul ederek, ihbarda bulunan iki kişinin bir sonraki duruşmada hazır bulunmasını kararlaştırdı.

Heyet, resmi kurumlara sanıklar hakkında yazılan yazıların gelmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.