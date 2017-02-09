  • BIST 88.557
  • Altın 147,128
  • Dolar 3,6941
  • Euro 3,9447
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Meteoroloji Fetö Sanıkları Bylock Kullanmamış

» »
Meteoroloji Fetö Sanıkları Bylock Kullanmamış
Eskişehir'de Meteoroloji Müdürlüğünde çalışırken görevden uzaklaştırıldıktan sonra meslekten ihraç edilen biri şube müdürü iki çalışanın...

Eskişehir'de Meteoroloji Müdürlüğünde çalışırken görevden uzaklaştırıldıktan sonra meslekten ihraç edilen biri şube müdürü iki çalışanın yargılanmaları sürerken, şüphelilerin Bylock kullanmadıkları ortaya çıktı.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıyor. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra avukatlar ve yakınları katıldı. Duruşmada gelen raporu okuyan mahkeme heyeti, sanıkların Bylock kullanmadığının tespit edildiğini belirtti.

Diğer yandan duruşma sırasında savcı, sanıkları şikayet eden aynı kurumda çalıştığı öğrenilen A.A. ile 155 Polis imdat hattını arayan vatandaşın belirlenerek duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme, savcının talebini kabul ederek, ihbarda bulunan iki kişinin bir sonraki duruşmada hazır bulunmasını kararlaştırdı.

Heyet, resmi kurumlara sanıklar hakkında yazılan yazıların gelmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Fetö Sanıkları Bylock Kullanmamış09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Akraba Ziyaretine Gelirken Çığ Altında Kaldı09 Şubat 2017 Perşembe 13:13
  • Bismil’de Bir Terörist Teslim Oldu09 Şubat 2017 Perşembe 13:13
  • Erzurum’da Deaş Operasyonu09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Karabük’te Fetö Kapsamında 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Sosyal Medya Hesabından Terör Örgütünü Öven Havalimanı Çalışanı Tutuklandı09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Plakasız Minibüs Polisi Harekete Geçirdi09 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Camide Telefon Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında09 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Baba Katili, Akıl Hastası Çıktı09 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Mardin’de Teröristlerin Gasp Ettiği Bir Araç Ele Geçirildi09 Şubat 2017 Perşembe 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti