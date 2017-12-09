Meteorolojiden 5 İl İçin Buzlanma Don Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Malatya, Adıyaman,Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Malatya, Adıyaman,Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.