Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yaptığımız meteorolojik son değerlendirmelere göre, bölgemizde bulunan Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Pazar günü yer yer kuvvetli olacağından oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.

Ani sel,su baskını, heyelan gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran merkez, yıldırım düşmesine karşıda tedbirli olunmasını istedi.