Meteorolojiden Çanakkale’ye Gece Yarısı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat 02:00'de yaptığı duyuruda "Çanakkale Çevrelerinde Yerel Aşırı Yağışlara Dikkat" açıklamasında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat 02:00'de yaptığı duyuruda "Çanakkale Çevrelerinde Yerel Aşırı Yağışlara Dikkat" açıklamasında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada aynen şu ifadelere yer verildi, "Tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Çanakkale çevrelerinde beklenen çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar şu ana kadar (18.07.2017 01:50 TSİ) Bayramiç'te 154 kg/m2, Ezine'de 62 kg/m2 ve Ayvacık'ta 56 kg/m2'ye ulaşmıştır. Yağışların, bölgede gece ve sabah saatlerinde de aralıklarla devam etmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."