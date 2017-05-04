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Meteorolojiden Dolu Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

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Meteorolojiden Dolu Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kuvvetli sağanak yağış uyarısını yenilerken, dolu ve kuvvetli rüzgar ihtimaline karşıda ilgilileri uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kuvvetli sağanak yağış uyarısını yenilerken, dolu ve kuvvetli rüzgar ihtimaline karşıda ilgilileri uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, orta kuvvette, gök gürültülü yağış esnasında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.Gök gürültülü yağışla birlikte olması muhtemel bölgesel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar değişimine karşı dikkatli, tedbirli olunmalıdır"denildi.

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