Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi,Malatya, Adıyaman için hafif, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için gün boyu belirli...

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi,Malatya, Adıyaman için hafif, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için gün boyu belirli aralıklarla kar yağışı uyarısında bulundu.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceğini belirten merkez tarafından yapılan açıklamada, "Malatya'nın doğu kesimi Doğanyol, Kale, Pütürge ve Adıyaman'nın kuzey kesimleri Çelikhan ve Sincik hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Elazığ, Tunceli ve Bingöl de ise aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini ve rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini de bildiren merkez sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve pus olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.