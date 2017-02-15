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Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

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Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü vatandaşların kuvvetli rüzgardan dolayı oluşabilecek olumsuzlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü vatandaşların kuvvetli rüzgardan dolayı oluşabilecek olumsuzlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 17 Şubat Cuma gününe kadar bölge genelinde etkili olacağı tahmin edilen rüzgarların Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da kuzey batılı yönlerden, Bingöl ve Tunceli'de ise kuzeyli yönlerden aralıklarla yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor" denildi.

Merkez tarafından, kuvvetli rüzgarlardan dolayı oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

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