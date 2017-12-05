IHAAW233413-GEN/05-12-2017 - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a ilk kar yağdı. Gece 23.30 sıralarında yağmaya başlayan kar yer yer etkili olmaya başladı. 05.12.2017 23:34:13 TSI NNNN
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Meteorolojinin Uyarılarının Ardından İstanbul’a İlk Kar Yağdı. Gece 23.30 Sıralarında Yağmaya Başlayan Kar Yer Yer Etkili Olmaya Başladı.
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Meteorolojinin Uyarılarının Ardından İstanbul’a İlk Kar Yağdı. Gece 23.30 Sıralarında Yağmaya Başlayan Kar Yer Yer Etkili Olmaya Başladı.IHAAW233413-GEN/05-12-2017 - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a ilk kar yağdı.
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