Metin Albayrak: “Daha Fazla Olabilirdi”

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Galatasaray karşısında muhteşem futbol oynadıklarını belirterek, "Hak edilmiş bir galibiyet. 3-0 kazandık....

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Galatasaray karşısında muhteşem futbol oynadıklarını belirterek, "Hak edilmiş bir galibiyet. 3-0 kazandık. Daha fazla da olabilirdi. Çok gol kaçırdık ancak, 3-0 da güzel bir skor" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Bugün her şeyini veren futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Muhteşem bir futbol, hak edilmiş bir galibiyet. 3-0 kazandık. Daha fazla da olabilirdi. Çok gol kaçırdık ancak, 3-0 da güzel bir skor. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu

Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya ise Albayrak, "Bugün takım çok iyi oynadı, Cenk tabii ki ön tarafta gol atan adam. Tüm takıma teşekkürler, çok büyük bir mutluluk yaşattılar bize" diye cevap verdi.