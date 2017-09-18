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Metin Albayrak: “Derbide Hocamıza Ve Futbolcularımıza Güveniyoruz”

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Metin Albayrak: “Derbide Hocamıza Ve Futbolcularımıza Güveniyoruz”
Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin önemine değinerek, "Fenerbahçe evinde puan farkını...

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin önemine değinerek, "Fenerbahçe evinde puan farkını azaltmak isteyecek. Biz de rakibimizle aramızdaki farkı açmak isteyeceğiz. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, "Çok mutluyuz, evimizde 3 puan aldık. Şampiyonlar Ligi'nden sonra yorgunduk. Bugün de çok sıcaktı ve nem fazlaydı. Tüm takımı tebrik ediyorum. İyi oynadık ve 3 puanı hak eden taraf bizdik. Şimdi önümüzdeki hafta oynanacak derbiyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe maçında hocamıza ve takımımıza güveniyoruz"

Ligin 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçında tüm teknik kadroya güvenlerinin tam olduğunu belirten Albayrak, "Derbi önemli bir maç olacak her iki takım içinde. Fenerbahçe evinde puan farkını azaltmak isteyecek. Biz de rakibimizle puan farkını açmak isteyeceğiz. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Formdayız ve formumuz her geçen gün artıyor. Özlenen Beşiktaş'ın futbolu Porto ile beraber bugün de sahada kendini belli etti. Kendi kimliğimize dönmeye başladık. Takımımıza güveniyoruz" diye konuştu.

"Formanın aslanın ağzında olduğunu herkes biliyor"

Takım içindeki rekabete de değinen Metin Albayrak, şunları söyledi:

"Çok geniş bir kadromuz var. Her mevkide çok alternatifli bir kadromuz var. Herkes formanın aslanın ağzında olduğunun farkında. Herkes bunun bilincinde ve giren çıkanı aratmayacak. Bugün Medel de defansta çok iyi bir performans gösterdi. Herkes her yerde oynayabilecek durumda."

"Leipzig maçı çok önemli"

Şampiyonlar Ligi'nde siyah-beyazlıların yer aldığı grup hakkında da açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı yönetici, "Bu grup birbirine çok dek bir grup. Gruptan herkes 1. çıkabilir veya çıkamaya da bilir. Bizim iç saha maçlarımız çok önem arz ediyor. Ama deplasmanda Porto galibiyeti ile başlamak çok önemliydi. Bu demek değil ki gruptan çıkıyoruz. Daha oynayacağımız çok maç var. Özellikle Leipzig maçı çok önemli çünkü fizik gücüyle oynuyorlar. Fikstür de çok dar. Fenerbahçe, Leipzig ardından Trabzon. Milli Takım arasına kadar yoğun fikstürümüz var. Ama büyük takımız ve bunun üstesinden gelebiliriz" dedi.

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