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Metin Usta'ya son görev

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Metin Usta'ya son görev
Gazetemiz Spor Müdürü Davut Aktaş'ın kayınbiraderi ve Mali Müşavir Alaattin Kuru'nun ağabeyi Hacı Metin (Ali Rıza) Kuru, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazetemiz Spor Müdürü Davut Aktaş'ın kayınbiraderi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Samsun Basın Temsilcisi İlker Koray Aktaş'ın dayısı ve Mali Müşavir Alaattin Kuru'nun ağabeyi demirci ustası Hacı Metin (Ali Rıza) Kuru, son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Metin Kuru, Kadifekale Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Büyük Camii'ye götürüldü.

SPOR CAMİASI YANLIZ BIRAKMADI

Kuru'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Kuru'nun cenazesine ailesi, sevenleri, arkadaşları, basın mensupları, çok sayıda iş adamı ile siyasiler ve Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Kulübün eski Başkanı Mehmet Bank ile ikinci başkanı Recep Hun katıldı. Kuru, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 

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