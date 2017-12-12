Metrelerce Uçurumdan Düşerek Hayatını Bankacı Toprağa Verildi

Beykoz'da meydana gelen kazada uçurumdan metrelerce aşağı uçan lüks araçta hayatını kaybeden Salih Şahin (45) sevenlerinin gözyaşları arasında son...

Beykoz'da meydana gelen kazada uçurumdan metrelerce aşağı uçan lüks araçta hayatını kaybeden Salih Şahin (45) sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Beykoz'da Salih Şahin yönetimindeki 34 SEL 972 plakalı lüks otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkmış ve şarampolden metrelerce aşağı uçmuştu. Şahin ise aracın içinde hayatını kaybetmişti. Şahin bugün Yeşilkayalar Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çekmeköy Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şahin'i son yolculuğuna uğurlamak için gelen sevenleri cami avlusuna sığmadı. Şahin'in annesinin ve eşinin tabutu başındaki feryadı ise tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Öte yandan, bankacının iki gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi. Doğum gününden geriye ise fotoğrafları kaldı.