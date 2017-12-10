Metrelerce Yükselen Dev Dalgalar İlginç Görüntüler Oluşturdu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Lodos nedeniyle vapurlar denizde seyir etmekte zorlanırken, metrelerce yükselen dev dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu.

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkili olan lodos, vapurlara ve yolculara zor anlat yaşattı. Yer yer görüş mesafesinin de kısaldığı denizde vapurlar güçlükle ilerledi. Rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar ise adeta kıyıları dövdü. Metrelerce yükselen dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu.