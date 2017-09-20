Metro İstasyonunda Kedi Kurtarma Operasyonu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Bursaspor - Acemler metro istasyonunda vatandaşlar gündüz 15.00 sıralarında raylarda gezinen yavru bir kedi gördü.

Bursa'da metro istasyonunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Bursaspor - Acemler metro istasyonunda vatandaşlar gündüz 15.00 sıralarında raylarda gezinen yavru bir kedi gördü. Hattın üzerinde gezinen kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, raylara inince korkan kedi elektrik hatlarının geçtiği havalandırma kanalına girdi. Trendeki yolculardan birinin Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği (BUHAYDER) genel sekreteri Nesrin Yılmaz'a ulaşması üzerine harekete geçen dernek, durumu Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) Başkanı Cihat Bakır'a ulaşarak yardım istedi.

BAKUT ekibi gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 17.00 sularında metro istasyonuna gelerek kediyi kurtarmak için yetkililerle görüşmeye başladı. Metro seferlerinin çok yoğun olduğunu belirten yetkililer akşam 21.00'den sonra operasyonun gerçekleştirilmesi için izin verdi. Akşam 21.00'den sonra metro seferlerinin azaltılmasıyla BAKUT ekipleri raylar arasında yavru kediyi aramaya başladı. 10 kişilik BAKUT ekibi metro istasyonunda bulunan tüm havalandırmalara tek tek girerek yavru kediyi bulmaya çalıştı. Raylar arasında bulunamayan kedi için ekip istasyonun çevresinde arama yaparken karanlık bir noktadan kedi sesi geldiğini duydular. Bunun üzerine aramalarını o noktada yoğunlaştıran ekipler yavru kediye 22.30 sıralarında ulaşmayı başardı. Kedi korkmuş bir şekilde bulunurken yapılan ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. BAKUT ekibi bulunan yavru kediyi BUHAYDER Genel Sekreteri Nesrin Yılmaz'a teslim ederek operasyonu tamamladı.