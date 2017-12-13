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Metro Seferlerine Test Molası

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Metro Seferlerine Test Molası
İzmir metrosunu geleceğe hazırlayan altyapı projesinde sona gelindi.

İzmir metrosunu geleceğe hazırlayan altyapı projesinde sona gelindi. Yenilenen sinyalizasyon sisteminin test ve geçiş çalışmaları nedeniyle 16 Aralık Cumartesi gecesi 23.00-00.20 ile 17 Aralık Pazar sabahı 06.00-12.00 saatleri arasında metroda yolculu işletim yapılmayacak. Yeni sistem sayesinde ilerleyen süreçte 90 saniyeye varan aralıklarla sefer yapılması mümkün olacak.

İzmir Metrosunda daha hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek amacıyla başlatılan sinyalizasyon altyapı yenileme projesinde son aşamaya gelindi. Projenin son kısmında yapılacak test ve geçiş çalışmaları için Fahrettin Altay - Evka 3 metro hattının tamamında, 16 Aralık Cumartesi gecesi 23.00-00.20 ile 17 Aralık Pazar günü 06.00-12.00 saatleri arasında yolculu işletim yapılmayacak. Bu sürede yeni sinyalizasyon sisteminin test ve geçiş işlemleri gerçekleştirilecek. Metro seferleri, toplam 13 saat sürecek çalışmanın 7 saatlik bölümünden etkilenecek.

90 saniyede bir sefer yapılabilecek

İzmir Metrosu, trenlerin güzergah üzerinde sefer sıklıklarını belirleyip, güvenli yol almasını sağlayan sinyalizasyon sistemini revize ederek daha ileri bir teknolojik altyapı ile geliştirmek amacıyla 2 yıl önce bir proje çalışması başlatmıştı. Sahada uzun zamandır sürdürülen yoğun ve titiz çalışma büyük ölçüde tamamlandı. Sıra test ve sistem geçişi aşamasına geldi Metroyu gelecek yılların teknolojisiyle buluşturan ve yeni yapılacak hatlarla uyumlu çalışmaya hazırlayan proje, sonraki süreçte sefer sıklıklarının 90 saniyeye varan aralıklarda yapılmasına da olanak sağlayacak. Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmaması için, test çalışmalarının yapılacağı saatlerde ESHOT otobüsleri ile aynı güzergahlarda ilave seferlerin planlandığını duyurdu.

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