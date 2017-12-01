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Metrobüs Üstünde Yolculuk Yapan 2 Parkur Sporcusu Serbest Bırakıldı

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Metrobüs Üstünde Yolculuk Yapan 2 Parkur Sporcusu Serbest Bırakıldı
İstanbul'da metrobüs üzerinde seyahat ettiği için polis tarafından gözaltına alınan 2 parkur sporcusu uygulanan cezai işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da metrobüs üzerinde seyahat ettiği için polis tarafından gözaltına alınan 2 parkur sporcusu uygulanan cezai işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Polis merkezinden ayrılan parkur sporcuları ceza makbuzunu yere atarak ayaklarıyla yırttı.

Metrobüs istasyonuna gizlice giren gençler, durağa tırmanarak metrobüse atladıktan sonra üstünde 12 durak boyunca yolculuk yaptı. Parkur sporcularının Merter Durağı'ndan Söğütlüçeşme istikametine doğru 12 durak boyunca yaptığı yolculuk pes dedirtti. Akıl almaz metrobüs yolculuğunun ardından gözaltına alınan parkur sporcuları uygulanan cezai işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Polis merkezinden ayrılan sporcular, ceza makbuzuyla video çekti. Videoda sporcular "Hayatımda yediğim ilk ceza 90 lira" diyerek makbuzu yere atıp ayaklarıyla önce ezdi sonrada yırttı.

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