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Metrobüste 3 Saat Boyunca Örgü Ördüler

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Metrobüste 3 Saat Boyunca Örgü Ördüler
Türkiye'deki köy okullarında okuyan öğrencilerin kışlık ihtiyacının karşılanması için bir platform kuran gönüllü üniversiteli öğrenciler, farkındalık...

Türkiye'deki köy okullarında okuyan öğrencilerin kışlık ihtiyacının karşılanması için bir platform kuran gönüllü üniversiteli öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla metrobüste 3 saat boyunca yolculuk yaparak örgü ördü. Şaşkın bakışlarla izlenen gençler, vatandaşlardan alkış aldı.

Türkiye'deki köy okullarına destek olunması için Yarını Aydınlat Gençlik Platformu adı altında toplanan gönüllü üniversite öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir proje gerçekleştirdi. Gençler, "İlmek İlmek Sevgi Örüyoruz" projesi kapsamında geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü metrobüs istasyonunda toplandı. Ellerinde örgüler ve malzemelerle metrobüse binen gönüllü gençler, aracın en arka kısmına geçerek örgü ördü.

Metrobüste 3 saat boyunca örgü ördüler

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında metrobüse binen gençler, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye oradan da tekrardan Avcılar'a seyir etti. Yaklaşık 3 saat boyunca örgü ören gençler, vatandaşların takdirini topladı. Metrobüste ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştiren gençler, Türkiye'deki köy okullarına ulaşılarak, ihtiyaç sahibi 4-12 yaş arası kız ve erkek çocukların atkı, bere, eldiven gibi kışlık giysi ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyor.

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