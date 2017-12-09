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Metruk Bina Alev Alev Yandı

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Metruk Bina Alev Alev Yandı
Kartal'da metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Metruk bina alev alev yanarken boş olması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Kartal'da metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Metruk bina alev alev yanarken boş olması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, saat 03:20 sıralarında Kartal'ın Yakacık semti Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı şahısların ateş yakması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede iki katlı binayı alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını çok sayıda vatandaş izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

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