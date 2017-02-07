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Metruk Evler Uyuşturucu Bağımlılarının Yuvasına Döndü

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Metruk Evler Uyuşturucu Bağımlılarının Yuvasına Döndü
Denizli'de, uyuşturucu bağımlıları metruk binalar ve yıkık evleri kendilerine mesken olarak seçerken, durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri yetkililerin...

Denizli'de, uyuşturucu bağımlıları metruk binalar ve yıkık evleri kendilerine mesken olarak seçerken, durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

Denizli'de, metruk evlerin uyuşturucu yuvası haline gelmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Metruk evlerde uyuşturucunun kullanılması, çevrede yaşayan aileleri ve vatandaşları korkutuyor. Vatandaşlar evlerin yıkılması ya da evlerin giriş çıkışlarının kapatılmasını istiyor. Çekim yapıldığı sırada bir bağımlının gelip yer sorması ve elindeki uyuşturucu malzemeleri çekinmeden kameraya göstermesi ise dikkat çekiyor. Terk edilmiş evlerin birçok bölümünde, uyuşturucuda kullanılan malzemelerin etrafta yer alması dikkat çekiyor.

Kameraya konuşmak istemeyen ve ismini vermek istemeyen genç uyuşturucu bağımlısı, Denizli Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonların ardından Denizli'de uyuşturucu bulmanın zor olduğunu ve artık uyuşturucu maddeyi Antalya'dan getirttiklerini belirtti. Genç uyuşturucu bağımlısı, satışını yapmadığını ve kullanıcısı olduğunu ileri sürdü.

"Kanser gibi yayılıyor"

Uyuşturucunun kanser gibi yayıldığını belirten mahalle sakini Mehmet Özden, "Denizli'de metruk evler ve tarihi binalar çok fazla, bu binalar özellikle akşam saatlerinden sonra uyuşturucu kullanan gençler tarafından çok kullanılıyor. Mahalleli de bundan çok tedirgin fakat bir yandan korku olduğu için şikayet de edemiyorlar. Burada birkaç defa şikayet edildi ama bir sonuç alınamıyor. Gençler alınıyor, cezalandırılıyor ama yine buralara geri geliyorlar. Vatandaşlar çok tedirgin, metruk evlerin çoğu uyuşturucu yuvası haline geldi. Binaların çoğu uyuşturucu kullanan kişiler tarafından kullanılıyor" dedi.

"Geçen günlerde bir kadını kapıya kadar rahatsız etmişler"

Mahalleli olarak çok tedirgin olduklarını belirten Özden, uyuşturucunun kanser gibi yayıldığını ifade etti. Özden, "Özellikle şehir içinde çok kullanılmaya başlandı. Bu binaların içine girdiğinizde her yerde uyuşturucu madde kalıntılarını görmemiz mümkün. Uyuşturucu iğneleri var, onun dışında uyuşturucunun yanından ekstra kullandıkların maddelerin olduğunu öğrendik, hepsi bu tarz binalarda mevcut. Mahalleli olarak tedirginliğimiz var, mahalleli olarak akşam saatlerinde eşimizle dostumuzla bu sokaklarda tedirginiz. Geçenlerde yan apartın içerisinde oturan bir bayan gelirken, binanın önüne kadar taciz etmiş,bayanın beyanına göre, gencin uyuşturucu kullandığı çok bellidir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kuru isimli vatandaş, "Bu binaların bu şekilde kalması bence çok yanlış bir şey, ya yıkılması lazım ya da restore edilmesi lazım. İnsan tedirgin oluyor. Gençler ne kullanıyorlar, onu da bilemiyorsun, içki mi içiyorlar, uyuşturucu mu kullanıyorlar belli değil. Akşamları bazen kavga sesleri oluyor. O yüzden tedirgin oluyoruz. Bir an önce bunların çaresine bakmalarını istiyoruz. Restore mi edilecek, yoksa yıkılacak mı, ne yapılacaksa yapılsın. Yerine ne yapılıyorsa bir an önce yapılmalı" diye konuştu.

Geceleri tedirgin olduğunu belirten mahalle sakini genç Muhittin Ulusman, "Bu tarz binaların restore veya yıkılması lazım. Annemiz var, kız kardeşimizi var, gece olduğunda gençlerin alkol mu, uyuşturucu mu kullanıyorlar belli değil. Yetkililerin müdahalede bulunmasını istiyoruz" dedi.

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