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Meü, Urap Sıralamasında 25. Sırada Yer Aldı

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Meü, Urap Sıralamasında 25. Sırada Yer Aldı
Mersin Üniversitesi (MEÜ), Webometrics, SCIMago, Us News and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik...

Mersin Üniversitesi (MEÜ), Webometrics, SCIMago, Us News and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü sıralama kurumları tarafından yapılan sıralamalar dikkate alınarak oluşturulan listede, Türkiye'deki üniversiteler arasında 25'inci sırayı aldı.

Tüm üniversitelerin genel puan tablosu ele alındığında, "Makale puanı, toplam atıf puanı, toplam bilimsel doküman puanı, doktora mezun öğrenci sayısı puanı, öğretim üyesi sayısının öğrenci sayısına oranının puanı" toplanarak oluşturulan listede Mersin Üniversitesi, Türkiye'de yer alan 125 üniversite arasında geçen yılki sırasını koruyarak 44. oldu.

Alan sıralaması tablosu ele alındığında ise Mersin Üniversitesi, "Son 5 yılın akademik performansı" dikkate alınarak oluşturulan listede, tıp ve sağlık bilimleri alanında tüm dünya üniversiteleri arasında 996., ayrıca Türkiye'deki üniversiteler arasında 32. sırada yer aldı.

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