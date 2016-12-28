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Mevlana 743. Vuslat Yıldönümünde Kuşadası’nda Anıldı

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Mevlana 743. Vuslat Yıldönümünde Kuşadası’nda Anıldı
Kuşadası Belediyesi, Mevlana'yı 743'inci "vuslat" yıldönümünde muhteşem bir programla andı.

Kuşadası Belediyesi, Mevlana'yı 743'inci "vuslat" yıldönümünde muhteşem bir programla andı. Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen anma programında yer alan ilahi dinletisi ve semâ ayini izleyicilerin yoğun beğenisini aldı.

Ölümü, "Şeb-i Arus" yani düğün gecesi olarak gören ve "vuslat" yani Allah'a kavuşma olarak nitelendiren Mevlana'nın 743'inci vuslat yıldönümü anma programına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanat yönetmenliğini, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Neyzen Kaşif Demiröz'ün yaptığı programda, hanendeler Bora Uymaz ile Muhammet Emin Ayaz'ın seslendirdiği, Nihavent ilahiler, izleyicilerin büyük beğenisi ile karşılandı. Sazendeler Kağan Ulaş, Mehmet Dönmez, Akın Beyde, Sühan İrden, Cenap Başoğul ve Ahmet Azbazdar ile neyzenler Eser Paşa, Fatih Yararbaş, Kahraman Sarıhan, Mert Koçer ve Nevzat Yıldızlı'nın eşlik ettiği program, semazenler tarafından icra edilen Nayi Osman Dede'nin Rast Ayin-i Şerif-i ile son buldu.

Mevlana 743. Vuslat Yıldönümünde Kuşadası’nda Anıldı

Mevlana 743. Vuslat Yıldönümünde Kuşadası’nda Anıldı

Mevlana 743. Vuslat Yıldönümünde Kuşadası’nda Anıldı

Mevlana 743. Vuslat Yıldönümünde Kuşadası’nda Anıldı

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