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Mevlana Kitap Günleri 17 Aralık’a Kadar Sürecek

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Mevlana Kitap Günleri 17 Aralık’a Kadar Sürecek
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Hazreti Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Mevlana Kitap...

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Hazreti Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Mevlana Kitap Günleri ilgi görüyor.

7 Aralık'ta Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve çok sayıda protokol mensubu tarafından açılışı yapılan Mevlana Kitap Günleri kapsamında ziyaretçiler binlerce kitaba ulaşabiliyor. Mevlana Kitap Günleri kapsamında her gün birbirinden değerli isimlerin katılımı ile söyleşiler de yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli yatırımlardan biri olan İrfan Kültür Merkezi Konyanüma Panorama Müzesi'ndeki Mevlana Kitap Günleri'ndeki imza günü ve söyleşi programlarına bugüne kadar Mustafa Kara, Adnan Karaismailoğlu ve Hicabi Kırlangıç katılırken programlara konuk olacak diğer isimler şöyle: Naci Bakırcı, İbrahim Kunt, M. Ali Hacıgökmen, Yusuf Küçükdağ, M. Fatih Çıtlak, Erkan Türkmen, Melahat Ürkmez ve Mahmud Erol Kılıç.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kitap Günleri, 17 Aralık akşamına kadar 10.00-22.00 saatleri arasında İrfan kültür Merkezi'nde kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

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