  • BIST 108.863
  • Altın 154,047
  • Dolar 3,8303
  • Euro 4,5172
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

Mevlana-ulus Hümahatun Evleri Görücüye Çıktı

» »
Mevlana-ulus Hümahatun Evleri Görücüye Çıktı
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, inşaatı devam eden Mevlana-Ulus Hümahatun projesinin örnek dairesinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, inşaatı devam eden Mevlana-Ulus Hümahatun projesinin örnek dairesinde incelemelerde bulundu.

İlçenin yarısına yakınında imar planlarını yeniden düzenleyerek Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi'nin prestijli projesi olan Mevlana-Ulus kentsel dönüşüm alanında çalışmalar devam ediyor. Projenin 55 hektarlık inşaat alanında dört blok olarak yükselen 1. etap çalışmaları sürüyor.

Mevlana-Ulus Hümahatun projesinin örnek dairesinde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Standartları yüksek, depreme dayanıklı, nitelikli ve sağlıklı binalarımız yükseliyor. 2018'de anahtar teslimini yapacağımız dairelerin örneğini vatandaşlarımızın gelip görebilmeleri için hazırladık. Dairelerin içerisinde kullanılan bütün malzemeler şartnamede olduğu gibi en lüks malzemelerden oluşuyor. Hak sahibi olan vatandaşlarımız örnek daireyi incelemeye davet ediyorum" dedi.

Edebali, "Sadece modern, depreme dayanıklı binalar oluşturmuyor, sosyal donatı alanlarıyla standartları yüksek bir hayat vaat ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlanmaya başladıkça insanlarımız kentsel dönüşümün hayatımıza ne kadar büyük değer kattığını, çocuklarımızın güvenli ve daha iyi bir alanda yaşamalarının ne kadar önemli olduğunu görecekler. Bu mahallelerde yaşayan insanlarımızın arzu ettikleri, hayal ettikleri konutlarla beraber okul alanları, sağlık alanları, park alanları, kapalı pazar alanları, geniş yollar, ticari alanlar ve sosyal tesisler bu bölgede olacak. Dönüşüm tamamlandığında bölge yalnızca Yıldırım'ın değil, Bursa'nın en dikkat çeken alanı olacak. Projenin sonunda Türkiye'deki dönüşüme örnek bir çalışma ortaya koymuş olacağız" diye konuştu.

İnşaat çalışmalarında zemini güçlendirmek adına jet-grout sistemi uyguladıklarını vurgulayan Edebali, "Bursa'nın deprem riski göz önüne alındığında kentsel dönüşüm Yıldırım için olmazsa olmaz. İlçemizde zemin emniyet gerilmeleri var. Aynı zamanda yeraltı su seviyesi de yüzeye yakın. Muhtemel bir deprem anında yer altı sularının yüzeye doğru hareketleniyor. Bundan dolayı bina inşa etmeden önce zeminin ıslah edilmesi şart. Son 20 yıldır bu çalışmalar jet grout yöntemiyle yapılıyor. Biz de bu yöntemle 14 metre derine inerek zemine su ve çimento karışımı enjekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Yıldırım'ı vatandaşlarla birlikte hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Edebali, dönüşüm noktasında Yıldırımlıların kirli propagandalara itibar etmemeleri gerektiğini işaret etti. Vatandaşları uzlaşmak için belediyeye beklediklerini belirten Başkan Edebali, "Hemşehrilerimizin yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının "gönüllü" kentsel dönüşüm olduğunu bilmesini özellikle istiyoruz. Hedefimiz yüzde 80'lik bir uzlaşmayı gerçekleştirmek. İnsanlarımızı zorlayıcı, kamulaştırma yoluyla yaşadıkları bölgeleri terk etmeleri konusunda baskı yapan bir anlayışla değil, gönül rızalarını alarak tekrar aynı bölgede yaşamaya devam etmelerini sağlayacak felsefeyle adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okm’de “Osmanlı Neden Farklıydı?” Konferansı Düzenlenecek11 Aralık 2017 Pazartesi 13:03
  • Adnan Menderes Sahil Yolu’nda 3. Etap Çalışmaları Başladı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:58
  • Erzincan Tso Başkanı Hayati Gürkan’dan Kudüs Açıklaması11 Aralık 2017 Pazartesi 12:58
  • Afdos Üyeleri Ahır Dağları’na Zirve Yaptı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Trump’ın Kudüs Kararına Stk’lardan Ortak Tepki11 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Vali Atik Güvenlik Noktalarını Denetledi11 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Yeni Duble Yolun İhalesi Gerçekleştirildi11 Aralık 2017 Pazartesi 12:48
  • Kürkbaba’dan ‘Yeşilçam Film Afişleri Sergisi’11 Aralık 2017 Pazartesi 12:48
  • Başkan Doğan, “Bizde Ayrı Gayrı Yok”11 Aralık 2017 Pazartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti