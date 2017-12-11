Mevlana-ulus Hümahatun Evleri Görücüye Çıktı

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, inşaatı devam eden Mevlana-Ulus Hümahatun projesinin örnek dairesinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, inşaatı devam eden Mevlana-Ulus Hümahatun projesinin örnek dairesinde incelemelerde bulundu.

İlçenin yarısına yakınında imar planlarını yeniden düzenleyerek Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi'nin prestijli projesi olan Mevlana-Ulus kentsel dönüşüm alanında çalışmalar devam ediyor. Projenin 55 hektarlık inşaat alanında dört blok olarak yükselen 1. etap çalışmaları sürüyor.

Mevlana-Ulus Hümahatun projesinin örnek dairesinde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Standartları yüksek, depreme dayanıklı, nitelikli ve sağlıklı binalarımız yükseliyor. 2018'de anahtar teslimini yapacağımız dairelerin örneğini vatandaşlarımızın gelip görebilmeleri için hazırladık. Dairelerin içerisinde kullanılan bütün malzemeler şartnamede olduğu gibi en lüks malzemelerden oluşuyor. Hak sahibi olan vatandaşlarımız örnek daireyi incelemeye davet ediyorum" dedi.

Edebali, "Sadece modern, depreme dayanıklı binalar oluşturmuyor, sosyal donatı alanlarıyla standartları yüksek bir hayat vaat ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlanmaya başladıkça insanlarımız kentsel dönüşümün hayatımıza ne kadar büyük değer kattığını, çocuklarımızın güvenli ve daha iyi bir alanda yaşamalarının ne kadar önemli olduğunu görecekler. Bu mahallelerde yaşayan insanlarımızın arzu ettikleri, hayal ettikleri konutlarla beraber okul alanları, sağlık alanları, park alanları, kapalı pazar alanları, geniş yollar, ticari alanlar ve sosyal tesisler bu bölgede olacak. Dönüşüm tamamlandığında bölge yalnızca Yıldırım'ın değil, Bursa'nın en dikkat çeken alanı olacak. Projenin sonunda Türkiye'deki dönüşüme örnek bir çalışma ortaya koymuş olacağız" diye konuştu.

İnşaat çalışmalarında zemini güçlendirmek adına jet-grout sistemi uyguladıklarını vurgulayan Edebali, "Bursa'nın deprem riski göz önüne alındığında kentsel dönüşüm Yıldırım için olmazsa olmaz. İlçemizde zemin emniyet gerilmeleri var. Aynı zamanda yeraltı su seviyesi de yüzeye yakın. Muhtemel bir deprem anında yer altı sularının yüzeye doğru hareketleniyor. Bundan dolayı bina inşa etmeden önce zeminin ıslah edilmesi şart. Son 20 yıldır bu çalışmalar jet grout yöntemiyle yapılıyor. Biz de bu yöntemle 14 metre derine inerek zemine su ve çimento karışımı enjekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Yıldırım'ı vatandaşlarla birlikte hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Edebali, dönüşüm noktasında Yıldırımlıların kirli propagandalara itibar etmemeleri gerektiğini işaret etti. Vatandaşları uzlaşmak için belediyeye beklediklerini belirten Başkan Edebali, "Hemşehrilerimizin yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının "gönüllü" kentsel dönüşüm olduğunu bilmesini özellikle istiyoruz. Hedefimiz yüzde 80'lik bir uzlaşmayı gerçekleştirmek. İnsanlarımızı zorlayıcı, kamulaştırma yoluyla yaşadıkları bölgeleri terk etmeleri konusunda baskı yapan bir anlayışla değil, gönül rızalarını alarak tekrar aynı bölgede yaşamaya devam etmelerini sağlayacak felsefeyle adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.